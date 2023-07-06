احذر التلوث الخلطي للغذاء؟ 5 عوامل تسببه و3 لتجنبه والتوضيح لـ"سعود الطبية"

وتابعت "سعود الطبية" أنه لتجنّب التلوث الخلطي، يرجي "فصل جميع مراحل الإعداد والحفظ للأغذية النيئة عن الأغذية الجاهزة للأكل، واستخدام ألواح تقطيع مختلفة للأطعمة الجاهزة للأكل عن الأخرى النيئة، وعدم إذابة اللحوم والدواجن المجمدة في أماكن إعداد الأغذية الجاهزة للأكل".