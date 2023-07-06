احذر التلوث الخلطي للغذاء؟ 5 عوامل تسببه و3 لتجنبه والتوضيح لـ"سعود الطبية"

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، ماهية التلوث الخلطي وكيفية حدوثه، وطرق تجنبه لسلامة الغذاء.
وبيّنت المدينة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن التلوث الغذائي الخلطي هو انتقال الملوثات (البكتيريا - الفيروسات) من أغذية وأدوات وأسطح ملوثة إلى غذاء غير ملوث.
وعن كيفية حدوث التلوث الخلطي، قالت إنه يحدث "عند ملامسة أغذية نيئة لأغذية جاهزة للأكل مثل (ملامسة الدواجن النيئة مع الخضراوات النيئة)، أو ملامسة أغذية نيئة لأغذية نيئة أخرى مثل (ملامسة الأسماك النيئة مع اللحوم النيئة)، أو تسرب سائل من غذاء نيئ إلى آخر جاهز للأكل".
وأوضحت: كما أن التلوث قد يحدث عند "استخدام ألواح تقطيع الأطعمة النيئة مثل اللحوم لتقطيع أطعمة جاهزة للأكل مثل الخضار والفواكه"، بالإضافة إلى "عدم غسل الأيدي عند الانتقال من تحضير طعام إلى آخر".
وتابعت "سعود الطبية" أنه لتجنّب التلوث الخلطي، يرجي "فصل جميع مراحل الإعداد والحفظ للأغذية النيئة عن الأغذية الجاهزة للأكل، واستخدام ألواح تقطيع مختلفة للأطعمة الجاهزة للأكل عن الأخرى النيئة، وعدم إذابة اللحوم والدواجن المجمدة في أماكن إعداد الأغذية الجاهزة للأكل".