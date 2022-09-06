اتحاد عذيب "جو" تعلن قبول هيئة الاتصالات وفاءَ الشركة بالالتزام بنشر الشبكة حسب ترخيص الطيف الترددي الممنوح لها

وعبّر رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى، عن شكره وامتنانه للقيادة الكريمة الممثلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على قبولهم لما تم تقديمه من قِبَل الشركة من متطلبات الوفاء بالالتزام بنشر الشبكة حسب الترخيص الممنوح وعلى ما يولونه من اهتمام ودعم لشركات الاتصالات.