اتحاد عذيب "جو" تعلن قبول هيئة الاتصالات وفاءَ الشركة بالالتزام بنشر الشبكة حسب ترخيص الطيف الترددي الممنوح لها

أعلنت شركة اتحاد عذيب (جو)، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قررت قبول وفاء الشركة بالالتزام بنشر الشبكة حسب ترخيص الطيف الترددي، لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية لترددات النطاق (3500) ميجاهرتز الممنوح لها، بناء على خطاب تَلَقّته الشركة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 05 سبتمبر 2022م.
وأكدت الشركة الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التحول والاستثمار في تطوير بنيتها التحتية ونشر الشبكة للوفاء بالتزاماتها وتحسين خدمة وتجربة العملاء، بالإضافة إلى إطلاق منتجات وخدمات جديدة لعملائها مثل الحوسبة السحابية وفايبر أعمال وخدمة آل SD-WAN وخدمات إنترنت الأشياء.
الجدير بالذكر أن استراتيجية التحول التي تتبناها الشركة تحتوي على محاور رئيسية عديدة وخطط طموحة لتطوير الشركة وزيادة الإيرادات والتحول للربحية وتطوير وتحسين خدمات العملاء والعلاقات مع الموردين والشركاء، بالإضافة إلى العمل على التحول الرقمي للشركة لخدمة العملاء بصورة أفضل.
وعبّر رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى، عن شكره وامتنانه للقيادة الكريمة الممثلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على قبولهم لما تم تقديمه من قِبَل الشركة من متطلبات الوفاء بالالتزام بنشر الشبكة حسب الترخيص الممنوح وعلى ما يولونه من اهتمام ودعم لشركات الاتصالات.
وصرّح الرئيس التنفيذي الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور، بأن الشركة مستمرة وملتزمة بتقديم خدماتها لعملائها بتقنيات حديثة ومختلفة لتلبية احتياجات العملاء حسب أفضل المعايير العالمية بما في ذلك شبكات الجيل الخامس، وأن ترخيص الطيف الترددي سيمكّن الشركة من تطوير خدمات جديدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن الشركة حصلت على موافقة هيئة سوق المال والجمعية العمومية، على خفض رأس مال الشركة، كما قامت الشركة بتقديم ملف رفع رأس المال إلى هيئة سوق المال، الذي سينعكس إيجابًا على وضع الشركة المستقبلي واستثماراتها.