مركز الجعدة الصحي يقدّم خدماته لـ2.336 مستفيدًا.. خلال أسبوع

وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 453 فحصًا مخبريًّا، واستفاد من قسم الأشعة 129 شخصًا، والصيدلية 2.104 مستفيدين، وعيادة الإحالة الطبية 20 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 54 مستفيدًا، والملاحظة 1.294 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 13 شخصًا، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.