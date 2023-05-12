مركز الجعدة الصحي يقدّم خدماته لـ2.336 مستفيدًا.. خلال أسبوع

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ2.336 مستفيدًا خلال المدة من 26 أبريل إلى 2 مايو 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 876 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 479 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 576 طفلًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 180 مريضًا، وعيادة النساء والولادة 214 حالة، وقسم التوليد 11 حالة.
وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 453 فحصًا مخبريًّا، واستفاد من قسم الأشعة 129 شخصًا، والصيدلية 2.104 مستفيدين، وعيادة الإحالة الطبية 20 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 54 مستفيدًا، والملاحظة 1.294 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 13 شخصًا، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.
من جهة ثانية قدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة؛ خدماتها الطبية لـ568 مستفيدًا، خلال الفترة من 26 أبريل إلى 2 مايو 2023م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 187 مريضًا، وعيادة الطوارئ 32 فردًا، وعيادة الباطنية 338 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 163 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ568 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد مستفيد واحد.
على صعيد آخر نفّذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 79 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كما تنوّعت المهمات بين: نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.
كما سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية كوت ديفوار المتضمنة 50 طنًّا من التمور.
وقام بتسليم المساعدات نيابة عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، لمدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الدولة وزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والإيفواريين في الخارج، السفير فلبير كواسي غلغلود، بحضور فريق المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في أبيدجان.
وأعرب السفير فلبير كواسي غلغلود عن شكره نيابة عن فخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على المساعدات الغذائية السخيّة المقدّمة لبلاده، مشيرًا إلى أن ذلك يجسّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وذكر أن المملكة مولت العديد من المشاريع في كوت ديفوار؛ منها تمديد الطريق السريع سينجروبو ياموسوكر "المرحلتان الأولى والثانية".
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج حول العالم.
إلى ذلك، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم 24 ألف طن من مادة القمح لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة عدن؛ لتوزيعه على الأسر المحتاجة والنازحة في 6 محافظات يمنية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في اليمن الممول من المركز.
وقال مدير مكتب المركز في عدن صالح الذبياني: "إنه سيتم نقل حبوب القمح إلى مطاحن صوامع الغلال ليتم طحنه وتجهيزه، ومن ثم توزيعه للمستفيدين في المناطق المستهدفة، مشيرًا إلى أن الشحنة المقدّمة ستساعد في تلبية الاحتياجات الغذائية الملحّة للأسر المحتاجة".
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها المملكة، ممثلة في ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق، وتحسين ظروفه المعيشية في جميع المجالات.