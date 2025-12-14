"هيئة العناية بالحرمين" توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال لتعزيز سلامتهم داخل المسجد الحرام

توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سوارًا تعريفيًا للأطفال يُوضع في معصم الطفل عند قدومه إلى المسجد الحرام، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مستوى السلامة والعناية بقاصدي بيت الله الحرام، ويحتوي على بيانات التواصل الخاصة بذويه، بما يسهم في سرعة الوصول إليهم في حال ضياع الطفل أو انفصاله عن مرافقيه.