"هيئة العناية بالحرمين" توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال لتعزيز سلامتهم داخل المسجد الحرام

توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سوارًا تعريفيًا للأطفال يُوضع في معصم الطفل عند قدومه إلى المسجد الحرام، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مستوى السلامة والعناية بقاصدي بيت الله الحرام، ويحتوي على بيانات التواصل الخاصة بذويه، بما يسهم في سرعة الوصول إليهم في حال ضياع الطفل أو انفصاله عن مرافقيه.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الأمان للأطفال داخل المسجد الحرام وساحاته، والتيسير على أولياء الأمور، إضافة إلى دعم جهود العاملين في خدمة ضيوف الرحمن في التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة وسرعة.
وبيّنت أن أماكن توفير الأساور التعريفية متاحة عند باب الملك عبدالعزيز، وباب الملك فهد (رقم 79)، إذ يتولى مختصون مساعدة أولياء الأمور في تسجيل بيانات التواصل بكل يسر وسهولة.
ودعت الهيئة أولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه الخدمة، خاصة في أوقات الذروة ومواسم العمرة والحج، بما يحقق أعلى مستويات العناية والطمأنينة للجميع.