"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار الأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية في غزة

وثمنت المنظمة مواقف الدول التي أيدت هذا القرار الذي يعكس المسؤولية الدولية والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم التي تدعو إلى وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.