مجلس إدارة "إنسان الرياض" يوافق على تحديث لائحة خدمات المستفيدين في إصدارها الثالث

وتَضمن الإصدارُ الثالث الجانبَ المهني في برامج التحول الذي تستهدفه الاستراتيجية الجديدة للجمعية، وهو تمكين اليتيم من التركيز على بناء شخصيته وقدراته الحياتية ودعمه النفسي والتربوي منذ انضمامه للجمعية وحتى بلوغه سن 18 سنة؛ حيث تم تحديد هذه البرامج وفق الدراسة التي نُفّذت على مستفيدي الجمعية بمسمى "تقدير احتياجات المستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان" كمدخل لتطوير سياسة الجمعية في إشباع احتياجات المستفيدين والتي من خلالها تم إدراج اللائحة المهنية للعمل الاجتماعي "المسارات" المتضمنة برامج بناء المهارات الحياتية والاجتماعية للمستفيدين وفق المراحل العمرية من الميلاد إلى 18 سنة.