مجلس إدارة "إنسان الرياض" يوافق على تحديث لائحة خدمات المستفيدين في إصدارها الثالث

وافق مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، خلال اجتماعه الأخير برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة رئيس مجلس إدارة الجمعية، على تحديث لائحة خدمات المستفيدين بالجمعية في إصدارها الثالث.
وتَضمنت لائحة المستفيدين في حلتها الجديدة، احتياجات أبناء وأسر الجمعية؛ حيث تحرص "إنسان" على مواكبة التحديث والتحسين المستمر في لوائحها؛ وفقًا لاحتياجات المستفيدين، والفئات العمرية؛ حيث تلتزم الجمعية بتقديم خدماتها لكل فرد من الأفراد والمستفيدين من الفئات المحددة باللائحة.
واشتملت اللائحة على الخدمات الأساسية من المواد الغذائية والمصروفات النقدية والكساء، إضافة إلى خدمة مساعدة إيجار المنازل، والخدمات التنموية "المساندة"، والخدمات التعليمية، والتدريب والتوظيف ودعم المشاريع الريادية.
وتَضمن الإصدارُ الثالث الجانبَ المهني في برامج التحول الذي تستهدفه الاستراتيجية الجديدة للجمعية، وهو تمكين اليتيم من التركيز على بناء شخصيته وقدراته الحياتية ودعمه النفسي والتربوي منذ انضمامه للجمعية وحتى بلوغه سن 18 سنة؛ حيث تم تحديد هذه البرامج وفق الدراسة التي نُفّذت على مستفيدي الجمعية بمسمى "تقدير احتياجات المستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان" كمدخل لتطوير سياسة الجمعية في إشباع احتياجات المستفيدين والتي من خلالها تم إدراج اللائحة المهنية للعمل الاجتماعي "المسارات" المتضمنة برامج بناء المهارات الحياتية والاجتماعية للمستفيدين وفق المراحل العمرية من الميلاد إلى 18 سنة.
ونظرًا لأن هذه البرامج تتطلب تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لتحقيق الأهداف؛ فإن الخدمات الأسرية جاءت مصاحبة لها والتي من خلالها توفر الرعاية المعنوية والمادية لليتيم. كما تضمنت اللائحةُ كيفية الحصول على خدمات الجمعية، وشروط الاستحقاق، وآلية الحصول عليها.
وتأتي أهداف لائحة خدمات المستفيدين تماشيًا مع استراتيجية الجمعية والتي أتت مواكبة لرؤية 2030 لرفع معدل التحول إلى العمل الإنتاجي.
جدير بالذكر أن الجمعية تسعى من خلال إصدار لائحة خدمات المستفيدين وتحديثها بشكل مستمر وفق متطلبات المرحلة، إلى تأدية رسالتها من خلال تمكين الأبناء وتحسين جودة حياتهم بخدمات وبرامج تنموية متميزة وشراكات مجتمعية. إضافة إلى المساهمة في التنمية الشاملة والمتكاملة، لإعداد المستفيدين لتحمل المسؤولية، وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.