لإجراء 9 عمليات وخدمات علاجية.. 12 طبيبًا في قافلة تطوعية تزور "تربة"

يُشار إلى أن هذه القافلة الطبية التطوعية جُهزت مبكرًا بتنسيق بين "تجمع الطائف الصحي وإدارة مستشفى تربة"، وتم الإعلان عن زيارتها في وقت سابق، مما أسهم في تجهيز المرضى المقرر لهم إجراء عمليات، إلى جانب استقبال جميع الحالات التي أجرت فحوصاتها الطبية اليوم، في ظل استمرار جهود الكوادر الطبية بمستشفى تربة لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية للأهالي والزوار على مدار العام.