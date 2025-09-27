لإجراء 9 عمليات وخدمات علاجية.. 12 طبيبًا في قافلة تطوعية تزور "تربة"

استقبلت محافظة تربة، بمقر المستشفى العام صباح اليوم السبت، قافلة طبية تطوعية ضمّت عددًا من الأطباء والاستشاريين من مختلف التخصصات، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية في العيادات وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة، بالإضافة إلى إجراء 9 عمليات جراحية.
وعلى الرغم من الإجازة الأسبوعية لهذا اليوم، شهد مستشفى تربة إقبالًا كبيرًا من الأهالي للاستفادة من القافلة الصحية التي بدأت أعمالها صباحًا وانتهت في اليوم نفسه عند الساعة الرابعة عصرًا.
وضمّت القافلة الطبية التطوعية مشاركة 12 طبيبًا هم: "الدكتور هايل الحارثي استشاري العظام، الدكتور حاتم جبر استشاري العيون، الدكتور أحمد عطالله استشاري النفسية، الدكتورة صائمة بشير استشارية الأطفال، الدكتور زياد العكاس استشاري الباطنية، الدكتور عزت عبدالعال استشاري أمراض الكلى، الدكتور لقمان الأكحل استشاري المسالك البولية، الدكتور محمد أبو حشيش استشاري القدم السكري، الدكتور خالد شعلان استشاري الجراحة العامة، الدكتور فاروق استشاري التخدير، الدكتور ماجد عسيري استشاري الجراحة العامة، والدكتور هاشم الطويرقي استشاري التخدير".
وأوضح عدد من الأهالي لـ"سبق" أن مستشفى تربة بحاجة ماسّة إلى دعمه بطبيب لعيادة الجلدية وآخر لعيادة النفسية للعمل بشكل يومي لمتابعة حالات المرضى وتقديم الخدمة العلاجية دون تأخير، حيث إن هاتين العيادتين تعملان بشكل مؤقت يومًا واحدًا أسبوعيًا بالاستعانة بأطباء من المستشفيات الطرفية.
يُشار إلى أن هذه القافلة الطبية التطوعية جُهزت مبكرًا بتنسيق بين "تجمع الطائف الصحي وإدارة مستشفى تربة"، وتم الإعلان عن زيارتها في وقت سابق، مما أسهم في تجهيز المرضى المقرر لهم إجراء عمليات، إلى جانب استقبال جميع الحالات التي أجرت فحوصاتها الطبية اليوم، في ظل استمرار جهود الكوادر الطبية بمستشفى تربة لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية للأهالي والزوار على مدار العام.