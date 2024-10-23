الأمن المبتكر للبنية التحتية الحساسة في السعودية: أكسيس تطلق مركز الخبرة في الرياض

يلعب الأمن المادي والمراقبة الذكية دورًا مهمًا في المشهد الحضري والاقتصادي في المملكة العربية السعودية. تتطلب الصناعات الحساسة مثل النفط والغاز والطاقة، والتي تعد محركات اقتصادية رئيسية للمنطقة، من المشغلين الاستثمار في حلول شاملة وموثوقة، فضلاً عن مواكبة أحدث التقنيات والاتجاهات.
هذه هي رؤية أكسيس كوميونيكيشنز مع افتتاح مكتب الشركة الجديد ومركز تجربة أكسيس (AEC) في الرياض. يقع مركز أكسيس الجديد في الوحدة 6-8 بمكاتب هوم أوفيسز على طريق العروبة، ويهدف إلى زيادة تواجد الشركة في المملكة العربية السعودية وتعزيز الابتكار الأمني في قطاع البنية التحتية الحساسة.
قال عنان عليان، مدير المبيعات الإقليمي في شركة أكسيس "تظل المملكة العربية السعودية جزءًا كبيرًا من خطة النمو الاستراتيجي لشركة أكسيس في الشرق الأوسط، مع افتتاح المركز الجديد الذي يعزز وجودنا ويعزز قيم التميز والابتكار والشراكة. نحن متحمسون للاستفادة من المساحة لإقامة علاقات جديدة وتعزيز العلاقات الحالية مع عملائنا وشركائنا في المنطقة، بالإضافة إلى عرض كيف يمكن لحلول أكسيس زيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز الصحة والسلامة وتحويل الأمن والمراقبة التقليدية في الصناعاتالأكثر أهمية في المملكة."
تشمل الصناعات الرئيسية مثل النفط والغاز، وتوليد الطاقة وتوزيعها، وإنتاج المياه ومعالجتها، والاتصالات، وتتعرض البنية التحتية الحساسة لمستوى أعلى من المخاطر وهي ضرورية للحياة اليومية. بسبب التهديدات المحتملة مثل الاقتحام والإصابة والتخريب، يحتاج المشغلون إلى أنظمة أمان ذات منتجات مصممة خصيصًا لهذا الغرض. ويشمل ذلك كاميرات مراقبة الشبكة التي تم تصميمها واعتمادها للعمل في المناطق الخطرة والبيئات التي يحتمل أن تكون قابلة للاشتعال، والتي تمكن المشغلين من زيادة الوعي والفهم للموقع وظروف العمل.
وأوضح عليان "إن الفرصة عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية هي الجمع بين تقنيات متعددة لإنشاء نظام أمني شامل وموحد. هذه تشمل الكاميرات الحرارية والمرئية، والرادار، ومكبرات الصوت، والتحكم في الوصول، والتحليلات المتقدمة، وكلها تعمل معًا لتأمين وحماية السلع والخدمات التي يعتمد عليها المجتمع الحديث."
بالإضافة إلى البنية التحتية الحساسة، يمكن لزوار مركز تجربة أكسيس معرفة المزيد حول استخدام تقنيات وحلول أكسيس في قطاعات أخرى مثل الضيافة.
وقالت فيرينا راثجين، نائبة رئيس أكسيس كوميونيكيشنز في منطقة أوروباوالشرق الأوسط وأفريقيا: "إن أكبر قيمة يقدمها مركز خبرة AEC هي أننالا نسلط الضوء فقط على المنتجات المستخدمة لكل صناعة، بل نشرح أيضًاكيف تتوافق تصميمات وميزات هذه المنتجات مع احتياجات تلك الصناعةالمحددة. من خلال الابتكار التكنولوجي والالتزام بتحقيق النتائج، تساعداكسيس الشركات في معالجة التحديات المحددة وفتح آفاق جديدة."
في مركز تجربة اكسيس، يمكن للزوار الحصول على رؤى خبيرة حول الاتجاهات الحالية في الصناعة والتطورات المستقبلية، بينما يتلقى شركاء أكسيس الدعم ويتواصلون مع المتخصصين، بالإضافة إلى استخدام المكان لاستضافة العملاء واختبار مجموعة واسعة من التقنيات.
أضافت راثجين: "يُعتبر التدريب أيضًا عاملًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بتعريف العملاء المحتملين بحلول أكسيس، ولهذا سيسهل مركز التجربة ذلك من خلال مبادرات تزوّد الأشخاص بالمعرفة والموارد اللازمة للاستفادة القصوى من تقنياتنا"