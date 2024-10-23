الأمن المبتكر للبنية التحتية الحساسة في السعودية: أكسيس تطلق مركز الخبرة في الرياض

تشمل الصناعات الرئيسية مثل النفط والغاز، وتوليد الطاقة وتوزيعها، وإنتاج المياه ومعالجتها، والاتصالات، وتتعرض البنية التحتية الحساسة لمستوى أعلى من المخاطر وهي ضرورية للحياة اليومية. بسبب التهديدات المحتملة مثل الاقتحام والإصابة والتخريب، يحتاج المشغلون إلى أنظمة أمان ذات منتجات مصممة خصيصًا لهذا الغرض. ويشمل ذلك كاميرات مراقبة الشبكة التي تم تصميمها واعتمادها للعمل في المناطق الخطرة والبيئات التي يحتمل أن تكون قابلة للاشتعال، والتي تمكن المشغلين من زيادة الوعي والفهم للموقع وظروف العمل.