stc تعزز شراكاتها في البحث والابتكار في مؤتمر الشراكات المستدامة

وفي جلسة حوارية للرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية، المهندس عبدالله الكنهل أكد فيها الدور الريادي المجموعة في تعزيز البحث والابتكار عبر عدة محاور منها برنامج انسبايريو الذي أطلقته المجموعة عام 2015 لدعم المشاريع الناشئة لرواد الأعمال وطلاب الجامعات، حيث نجح البرنامج في تخريج 75 شركة ناشئة وفرت أكثر من 600 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. كما دعمت المجموعة الاستثمار المباشر في قطاع البحث والابتكار عبر صناديق رأس المال الجريء من خلال دعمها لصندوق STV ب500 مليون دولار، وقال المهندس الكنهل في هذه السياق:" رفعنا مستوى الاستثمار مؤخرا ليصبح 800 مليون دولار". واختتم الكنهل بأهم محور في مسارات الدعم التي تقدمها المجموعة لهذا القطاع وهي الشراكة التي أطلقتها المجموعة مع جامعة الملك سعود من خلال تأسيس كرسي للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي والذي هدف لإيجاد الحلول للتحديات التقنية التي تواجه القطاع الخاص.