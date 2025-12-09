بارق تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الدخن لتعزيز التنمية الزراعية وتمكين المجتمعات الريفية

تستعد محافظة بارق لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الدخن، وسط رعاية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، وتنظيم مشترك بين الجمعية الزراعية في بارق وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير ، وبرعاية رسمية من مجلس الجمعيات التعاونية، وبمشاركة الجمعية الجغرافية السعودية بجامعة الملك سعود.
وقال محافظ بارق، إبراهيم عامر آل منشط، في تصريح صحفي ان المهرجان يأتي هذا العام بأبعاد اقتصادية واجتماعية أوسع، استجابة لتوجيهات سمو أمير المنطقة في دعم المحاصيل المحلية وتفعيل دور المجتمعات الريفية. وبارق تمتلك ميزة نسبية في إنتاج الدخن، ونحن نعمل على تحويل هذه الميزة إلى قيمة اقتصادية مستدامة للمزارعين والأسر المنتجة.
وأضاف المحافظ: ان النسخة الماضية قدمت مؤشرات مشجعة، إذ تجاوزت مبيعات الدخن 800 كيلوجرام خلال ثلاثة أيام فقط، عبر 40 ركناً، بينها 12 ركناً مخصصة لعرض المحصول. كما شارك 250 متطوعاً في تنفيذ الفعاليات، مسجلين 80 ساعة تطوعية. هذه الأرقام تعكس أن المهرجان ليس مجرد فعالية موسمية، بل منصة إنتاجية حقيقية.
وتابع آل منشط قائلا : نستهدف هذا العام رفع مستوى المعروض من منتجات الدخن التحويلية، واستقطاب شرائح أكبر من المزارعين. حيث أن التوسع في زراعة الدخن ممكن وواعد، خصوصاً مع توفر مساحات زراعية خصبة في بارق.
وتحمل الهوية البصرية للمهرجان هذا العام مضموناً يعكس ارتباط المجتمع بالأرض، حيث ترتكز على رمزية سنابل الدخن الممتزجة بضوء الشمس، في إشارة إلى العطاء والاستدامة والعمق الزراعي للمحافظة.
وياتي تعزيز زراعة الدخن في المساهمة في تنمية القطاع الزراعي المحلي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتوفير مصادر دخل إضافية للأسر الريفية، في إطار توجهات المملكة نحو دعم سلاسل القيمة الزراعية للمحاصيل المحلية.