بارق تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الدخن لتعزيز التنمية الزراعية وتمكين المجتمعات الريفية

وقال محافظ بارق، إبراهيم عامر آل منشط، في تصريح صحفي ان المهرجان يأتي هذا العام بأبعاد اقتصادية واجتماعية أوسع، استجابة لتوجيهات سمو أمير المنطقة في دعم المحاصيل المحلية وتفعيل دور المجتمعات الريفية. وبارق تمتلك ميزة نسبية في إنتاج الدخن، ونحن نعمل على تحويل هذه الميزة إلى قيمة اقتصادية مستدامة للمزارعين والأسر المنتجة.