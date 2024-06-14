بالابتسامة والبذل.. رجال الحرس الوطني يتسابقون لخدمة الحجيج

تواصل الفرق الأمنية والصحية في وزارة الحرس الوطني المشاركة في موسم الحج الحالي، تقديم خدماتها النوعية في الأماكن المقدسة، وفق خطط ومهام عمل محددة، جاءت نتاج التنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية والحكومية الأخرى، المشاركة في الموسم ذاته.
وتتماشى مهام عمل الفرق التابعة لوزارة الحرس الوطني، مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتعليمات ولاة الأمر، بحفظ واستتباب الأمن في جميع الأماكن التي يرتادها ضيوف الرحمن، سواء في مكة المكرمة، أو مشعر منى، أو جسر الجمرات وغيرها، مع تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد والحجاج".
ويوثق حساب وزارة الحرس الوطني في موقع "إكس"، ومعه كاميرات الصحف المحلية والوكالات الأجنبية، مشاهد كثيرة، تعكس جهود الفرق الأمنية والصحية التابعة للوزارة، في تقديم خدمات متطورة لحجاج بيت الله.
ووقف الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على الجاهزية الفنية المستمرة لقوات الوزارة المشاركة في موسم الحج الأربعاء الماضي.
واطلع على العرض العسكري الذي أجري تحت شعار "يسر وطمأنينة"، واشتملت على عرض مهام الآليات المختلفة والقدرات البشرية، كما تابع سموه ملخصاً مرئياً لمهام قوات الحرس الوطني في القطاع الغربي، قبل أن تشكل الكتلة البشرية لقوات الوزارة عبارة "البلد الأمين".
وتُظهر الصور رجال الأمن في الوزارة، وهم يتسابقون في تقديم خدمات الإرشاد والمساعدة لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام، وعلى محياهم ابتسامات رضا، تعكس الرغبة الجادة في كل منهم، في كسب الثواب من عند الله وخدمة البلد الأمين بإخلاص.
وفي المقابل، تقدم الفرق الصحية خدماتها بأفضل صورة، في المنشآت الصحية التابعة للوزارة، مثل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في جدة، ومستشفى منى الميداني الذي يحوي العديد من العيادات التخصصية، كما عمدت الوزارة إلى إنشاء مراكز صحية تابعة لها في مشعر عرفات.