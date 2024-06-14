بالابتسامة والبذل.. رجال الحرس الوطني يتسابقون لخدمة الحجيج

وتتماشى مهام عمل الفرق التابعة لوزارة الحرس الوطني، مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتعليمات ولاة الأمر، بحفظ واستتباب الأمن في جميع الأماكن التي يرتادها ضيوف الرحمن، سواء في مكة المكرمة، أو مشعر منى، أو جسر الجمرات وغيرها، مع تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد والحجاج".