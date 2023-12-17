تركز على العميل وترفع الثقة.. إطلاق الهوية الجديدة لـ"المقيّمين المعتمدين"

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل المنديل، أن خطوة إطلاق الهوية الجديدة للهيئة تأتي لتتوافق مع رؤيتها ورسالتها، وفي سياق التوجهات التي تسهم في خدمة المهنة، والتطلعات التي تُرسخ قيمنا المتمثلة في المهنية والعدل والنزاهة والشفافية، والتركيز على العميل، كما ستسهم في رفع الثقة في خدمات الهيئة ومنتجاتها، وتعزيز علاقات التعاون مع شركائها من الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.