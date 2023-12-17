تركز على العميل وترفع الثقة.. إطلاق الهوية الجديدة لـ"المقيّمين المعتمدين"

أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، هويتها البصرية الجديدة، تجسيدًا لرؤية الهيئة بالارتقاء بجودة مهنة التقييم في المملكة ورفع مستوى المنتمين إليها، لتحقيق الريادة الدولية، وبهوية مستلهمة من معاني التقييم ودلالات النمو والتطوّر، وتعكس الدور المحوري الذي تقوده الهيئة كجهة منظمة ومطوّرة لمهنة التقييم في المملكة، حيث يمثل هذا الإطلاق خطوة انتقالية وتحولًا يواكب ما تهدف إليه إستراتيجية الهيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل المنديل، أن خطوة إطلاق الهوية الجديدة للهيئة تأتي لتتوافق مع رؤيتها ورسالتها، وفي سياق التوجهات التي تسهم في خدمة المهنة، والتطلعات التي تُرسخ قيمنا المتمثلة في المهنية والعدل والنزاهة والشفافية، والتركيز على العميل، كما ستسهم في رفع الثقة في خدمات الهيئة ومنتجاتها، وتعزيز علاقات التعاون مع شركائها من الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.
يُذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيّمين ممارسة أعمالهم وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة، وتقوم على تأهيل الأعضاء في خمسة فروع تشمل (تقييم العقارات - تقييم المنشآت الاقتصادية - تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة - تقييم أضرار المركبات - تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة)، ولديها عديد من الاعتمادات المتبادلة مع المنظمات الدولية الرائدة في مهنة التقييم، وتمتلك عضوية في مجلس معايير التقييم الدولية IVSC، وتمثل الهيئة المملكة في ثلاثة مجالس تنفيذية بمجلس معايير التقييم الدولية.