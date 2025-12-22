مشروع "مسام" ينزع 924 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

وفي محافظة لحج، نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية تبن، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية المضاربة. وفي محافظة مأرب، نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية رغوان، و(5) ذخائر غير منفجرة في مديرية الوادي، و(22) لغمًا مضادًا للدبابات، و(313) ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين في مديرية مأرب.