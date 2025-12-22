مشروع "مسام" ينزع 924 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2025م، من نزع (924) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و(56) لغمًا مضادًا للدبابات، و(864) ذخيرة غير منفجرة، و(3) عبوات ناسفة.
ونزع فريق «مسام» في محافظة عدن (511) ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية الخوخة، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية حيس. كما نزع الفريق في مديرية ميدي بمحافظة حجة لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد، و(29) لغمًا مضادًا للدبابات، و(21) ذخيرة غير منفجرة.
وفي محافظة لحج، نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية تبن، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية المضاربة. وفي محافظة مأرب، نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية رغوان، و(5) ذخائر غير منفجرة في مديرية الوادي، و(22) لغمًا مضادًا للدبابات، و(313) ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين في مديرية مأرب.
أما في محافظة تعز، فنزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(6) ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية مقبنة، إضافة إلى (3) ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية صلوح.
وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر إلى (2.656) لغمًا، كما ارتفع عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى (529.116) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًا في مختلف الأراضي اليمنية، مهددة أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، وباعثة الخوف في نفوس الآمنين.
وتواصل المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع إنساني يسهم في تعزيز سلامة المدنيين، وتمكين الأشقاء اليمنيين من العيش في بيئة آمنة وكريمة.