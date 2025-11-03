أمير الباحة يُدشِّن الحملة الوطنية "الولاء والانتماء" ..  تنفذها إدارة التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية

دشَّن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقةِ الباحة في مكتبه اليوم، الحملةَ الوطنية "الولاء والانتماء" التي تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، وعددًا من منسوبي الإدارة.
ورفع أمير الباحة الشكرَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل لكل ما يعزّز اللحمة الوطنية ووحدة الصف، مشيدًا بما توليه وزارة الداخلية من جهودٍ نوعية في ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز الأمن الفكري والمجتمعي.
ونوَّه سموه بمباركة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لإطلاق هذه الحملة، مؤكدًا أن رسالتها تأتي امتدادًا لجهود الدولة في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار، وتحصين النشء من الأفكار المنحرفة والاتجاهات المتطرفة.
واطّلع الأمير حسام بن سعود على أهداف الحملة ورسالتها وخططها التنفيذية في تعزيز المواطنة، والوسطية، والاعتدال، ونبذ الفرقة والتطرف، إلى جانب جدول برامجها في محافظات المنطقة ومراكزها.
وتضمنت الفعاليات التي استضافتها إمارة منطقة الباحة عددًا من المحاضرات التوعوية، منها محاضرة بعنوان "الولاء للملك واجب شرعي" للدكتور عبدالله بن حمد السعدان، وأخرى بعنوان "التحذير من الجماعات المنحرفة ومضامين بيان هيئة كبار العلماء في جماعة الإخوان المسلمين" للدكتور محمد بن عوض الشهري، وثالثة بعنوان "الوسطية والاعتدال" قدّمها صالح بن فهد العتيبي.