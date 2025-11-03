أمير الباحة يُدشِّن الحملة الوطنية "الولاء والانتماء" ..  تنفذها إدارة التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية

دشَّن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقةِ الباحة في مكتبه اليوم، الحملةَ الوطنية "الولاء والانتماء" التي تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، وعددًا من منسوبي الإدارة.