جامعة القصيم تتقدم في "خضرنة الجامعات الدولي" أكثر من 90 مركزًا

كما احتلت الجامعة المركز الثاني عربيًا، والمرتبة 62 عالميًا بين 1183 جامعة مصنفة من كل أنحاء العالم، متقدمةً أكثر من 90 مركزًا، بعد أن كانت في المرتبة 153، العام الماضي.