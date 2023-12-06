جامعة القصيم تتقدم في "خضرنة الجامعات الدولي" أكثر من 90 مركزًا

تصدرت جامعة القصيم الجامعات السعودية في تصنيف "خضرنة الجامعات الدولي 2023"، بين ثماني جامعات سعودية تأهلت للمنافسة.
كما احتلت الجامعة المركز الثاني عربيًا، والمرتبة 62 عالميًا بين 1183 جامعة مصنفة من كل أنحاء العالم، متقدمةً أكثر من 90 مركزًا، بعد أن كانت في المرتبة 153، العام الماضي.
ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا لتميّز جامعة القصيم محليًا إقليميًا وعالميًا، ونتيجة لتحقيقها معايير الاستدامة في مؤشرات البحث العلمي والعملية التعليمية والبنية التحتية والأنشطة الطلابية، وتفعيلها للمبادرات البيئية كالتشجير ومعالجة المياه وكفاءة استهلاك الطاقة.
وتواصل الجامعة تقدمها في هذا التصنيف بخطى متسارعة على مدار السنوات الماضية؛ حيث بدأت عام 2019 بالمرتبة 342 عالميًا، ثم وصلت إلى المرتبة 293 عالميًا عام 2020.
كما تقدمت إلى المرتبة 151 عالميًا عام 2021، وحلّت العام الماضي 2022 في المرتبة 153 عالميًا بين 1050 جامعة دولية.