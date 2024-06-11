المدينة المنوّرة.. إنقاذ حياة حاجّة إيرانية تعرَّضت لنزيف حاد بالمعدة

وبيّن التجمُّع الصحي أنه على الفور تمّ عمل منظار تشخيصي، كشف عن وجود دوالي وريدية في المعدة والمريء، ناتجة عن ارتفاع ضغط الوريد البابي، وتمّ علاجها بوساطة جهاز ربط الأوردة، وأيضاً تمّ استخدام الغراء الطبي، وإيقاف النزيف بوساطة المنظار.