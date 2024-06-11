المدينة المنوّرة.. إنقاذ حياة حاجّة إيرانية تعرَّضت لنزيف حاد بالمعدة

تمكنت الفرق الطبية بقسم الجهاز الهضمي والمناظير بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنوّرة، من إنقاذ حياة حاجّة من الجنسية الإيرانية في العقد السابع من العمر تعرَّضت لنزيفٍ حادٍ بالمعدة.
وأوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الرئيس في مدينة الملك سلمان الطبية، وهي تُعاني قيئاً دموياً وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، اتضح وجود نزيفٍ حادٍ في الجهاز الهضمي العلوي مع هبوط في مستوى هيموجلوبين الدم.
وبيّن التجمُّع الصحي أنه على الفور تمّ عمل منظار تشخيصي، كشف عن وجود دوالي وريدية في المعدة والمريء، ناتجة عن ارتفاع ضغط الوريد البابي، وتمّ علاجها بوساطة جهاز ربط الأوردة، وأيضاً تمّ استخدام الغراء الطبي، وإيقاف النزيف بوساطة المنظار.
وأضاف التجمُّع أنه تمّ نقل المريضة لأقسام التنويم، لإكمال الخطة العلاجية وتعويض الدم النازف من خلال إعطاء عددٍ من وحدات الدم حتى تحسنت حالتها، وغادرت المستشفى بصحة جيدة لإكمال مناسك الحج.