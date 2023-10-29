"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة الخارجية الفرنسية بحثا تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة

وفي بداية الاتصال، ثمن وزير الخارجية تأييد الجمهورية الفرنسية لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة فى قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.