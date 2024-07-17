من جديد.. "المرور" يوضح حالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات بنسبة "25%"

أعاد المرور السعودي التذكير بحالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات بنسبة 25%، وفق المادة "75" من نظام المرور.
وأوضح "المرور"، اليوم، أن الحالات تشمل انتهاء مدة الاعتراض 30 يوماً، وأول مهلة للسداد 15 يوماً دون تسديد قيمة المخالفة أو التقدم بطلب تمديد مهلة السداد.
وأضاف، أن الحالة الثانية تشمل طلب مهلة سداد إضافية تبلغ 90 يوماً، وانتهت 30 يوماً منها قبل تسديد قيمة المخالفة.
يُذكر أن "المرور" أوضح في وقتٍ سابقٍ آلية تخفيض المخالفات المرورية المسجلة من تاريخ 18 /4/ 2024م، وفق المادة "75" من نظام المرور.
وقال إنه يطبّق تخفيضاً 25% على المخالفات فور تسجيلها بحقّ المخالف، بجانب تخفيض 25% يشمل المخالفات المرورية المسجلة بالحدّ الأدنى فقط.
وتابع، أن سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ الواردة بالمادة 75 من نظام المرور، يبدأ بعد انتهاء المُهل المحدّدة للسداد.