من جديد.. "المرور" يوضح حالات عدم الاستفادة من تخفيض المخالفات بنسبة "25%"

وأوضح "المرور"، اليوم، أن الحالات تشمل انتهاء مدة الاعتراض 30 يوماً، وأول مهلة للسداد 15 يوماً دون تسديد قيمة المخالفة أو التقدم بطلب تمديد مهلة السداد.