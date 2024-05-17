"لازوردي" للمجوهرات تحقق 141% نموًّا وترفع صافي أرباحها إلى 28 مليون ريال خلال الربع الأول 2024م

من جانبه، أشار السيّد سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة "لازوردي"، إلى أن الشركة واصلت تقديم أداءٍ قويٍّ وثابتٍ منذ بدء تنفيذ مبادراتها التحوُّليَّة، والتي ساهمت في رفع أرباحها التشغيليَّة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 32.1 مليون ريال، مقارنةً بأرباحٍ تشغيليَّةٍ بلغت 25.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023م، إضافة إلى تحقيقها إجمالي ربحٍ من المبيعات وصل إلى 93.7 مليون ريال، بزيادةٍ قدرها 18.5% عن الربع نفسه من العام الماضي؛ مما يؤكّد نجاح خُطط الشركة الإستراتيجيَّة الرامية إلى التوسُّع والنمو، وتنمية الإيرادات وزيادة الأرباح، من خلال تعزيز العلامات التجاريَّة المميَّزة لـ"لازوردي"، وابتكار منتجاتٍ ذهبيَّةٍ عصريَّةٍ ذات قيمةٍ معقولةٍ بهوامش ربحٍ أعلى، ورأس مالٍ عاملٍ أقل، إضافةً إلى الاستثمار في منصَّة التجارة الإلكترونيَّة التي حققت حضورًا قويًّا، وحظيت بحصَّةٍ معقولةٍ من المبيعات، إلى جانب تنمية قطاع البيع بالتجزئة، وإعادة بناء وتحسين قطاع تجارة الجملة.