"لازوردي" للمجوهرات تحقق 141% نموًّا وترفع صافي أرباحها إلى 28 مليون ريال خلال الربع الأول 2024م

حققت شركة "لازوردي" للمجوهرات، العلامة التجارية الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط، قفزةً في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي وصلت إلى 28 مليون ريال، مُحققةً بذلك نموًّا بنسبة 141.4%، فيما ارتفعت ربحيَّة السهم إلى 0.49 ريال، بنسبة نمو 145%.
وكانت عمليات البيع بالجملة، في المملكة العربية السعودية، قد شهدت ارتفاعًا في إيراداتها التشغيليَّة بنسبة 1.0٪ عن العام الماضي مع تزايد الطلب على منتجات "لازوردي" في أسواق الذهب التقليديَّة. فيما ارتفعت الإيرادات التشغيليَّة للبيع بالتجزئة بنسبة 30.4%، وهي تُعتبر نتيجةً طبيعيَّةً بعد توسيع شبكة المتاجر في المملكة، من خلال افتتاح 7 متاجر جديدة في مواقع إستراتيجيَّة متميِّزة، إضافةً إلى نمو المبيعات في المتاجر الحالية، والتي تؤكد ثقة العملاء بمنتجات "لازوردي" الذهبيَّة.
وفي جمهورية مصر العربية، نمت الإيرادات التشغيلية للبيع بالجملة، بنسبة 14٪ مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي. كما نمت الإيرادات التشغيليَّة للبيع بالتجزئة بنسبة 22٪. يأتي ذلك ليؤكد نجاح الخُطط الإستراتيجية للشركة التي تهدف إلى التوسُّع في الأسواق المصريَّة من خلال افتتاح منافذ بيعٍ جديدة، إضافةً إلى تزايد الطلب على منتجات "لازوردي" في أسواق الذهب التقليديَّة، مع إطلاق العديد من المنتجات المُبتكرة التي تلبِّي تطلُّعات المرأة العصريَّة.
من جانبه، أشار السيّد سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة "لازوردي"، إلى أن الشركة واصلت تقديم أداءٍ قويٍّ وثابتٍ منذ بدء تنفيذ مبادراتها التحوُّليَّة، والتي ساهمت في رفع أرباحها التشغيليَّة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 32.1 مليون ريال، مقارنةً بأرباحٍ تشغيليَّةٍ بلغت 25.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023م، إضافة إلى تحقيقها إجمالي ربحٍ من المبيعات وصل إلى 93.7 مليون ريال، بزيادةٍ قدرها 18.5% عن الربع نفسه من العام الماضي؛ مما يؤكّد نجاح خُطط الشركة الإستراتيجيَّة الرامية إلى التوسُّع والنمو، وتنمية الإيرادات وزيادة الأرباح، من خلال تعزيز العلامات التجاريَّة المميَّزة لـ"لازوردي"، وابتكار منتجاتٍ ذهبيَّةٍ عصريَّةٍ ذات قيمةٍ معقولةٍ بهوامش ربحٍ أعلى، ورأس مالٍ عاملٍ أقل، إضافةً إلى الاستثمار في منصَّة التجارة الإلكترونيَّة التي حققت حضورًا قويًّا، وحظيت بحصَّةٍ معقولةٍ من المبيعات، إلى جانب تنمية قطاع البيع بالتجزئة، وإعادة بناء وتحسين قطاع تجارة الجملة.
وأكد "شدياق" استمرار الشركة في ابتكار برامج لتنمية الإيرادات وتحسين هامش الربح، ضمن تطلُّعات الإدارة لبناء مستقبلٍ واعدٍ للشركة يحقق طموحات المساهمين.