عبّر عن تقديره لجهود الملك وولي العهد.. رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: منتدى "كايسيد" رسالة أمل لصناعة السلام

وجاء المنتدى في الوقت الذي يشهد فيه العالم تسارعاً مطرداً في الأحداث والانقسامات، وتزايد الدعوات إلى حوارٍ هادفٍ ذي إمكانات تحويلية عميقة؛ لتصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى، حيث تتطلب النزاعات المتصاعدة والانقسامات المجتمعية المتزايدة وتضاؤل الثقة بالمؤسسات التي كانت تحظى بالاحترام من قبل، حاجة ماسّة إلى منصّات عالمية تجمع كِبار صانعي القرار ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات وتيسر التبادل المفتوح والمنتج عبر وجهات النظر المتنوّعة، وهو الدور الذي قررت أن تضطلع به "كايسيد".