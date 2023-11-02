إجمالي تبرعات حملة إغاثة غزة يتجاوز الـ 64 مليون ريال حتى الآن

وتأتي هذه الحملة في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به؛ حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.