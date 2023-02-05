"آل جابر" يستعرض مع المبعوثَ الأمريكي لليمن جهود السعودية لدعم السلام

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض اليوم، المبعوثَ الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.