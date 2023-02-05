محليات

"آل جابر" يستعرض مع المبعوثَ الأمريكي لليمن جهود السعودية لدعم السلام

الجانبان بحثا سبل تعزيز التعاون لدعم الجهود الأمنية للتوصل لحل سياسي
السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر
السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر
واس
واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض اليوم، المبعوثَ الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.

وجرى - خلال اللقاء- استعراض جهود المملكة المختلفة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والاقتصاد اليمني، وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن حول المفاوضات للوصول إلى سلام مستدام في اليمن .

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون لدعم الجهود الأمنية للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ودعم أمنه واستقراره وتنميته.

اليمن
محمد آل جابر
سفير السعودية لدى اليمن
تيم ليندركينغ
المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن

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