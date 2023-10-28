"الشؤون الإسلامية" توجه بإقامة صلاة الخسوف حال رؤيته في مناطق المملكة.. الليلة

جاء ذلك في بيان رسمي بثته عبر حسابها الرسمي بمنصة X.. حيث يأتي ذلك تطبيقاً للسنة التي حثت على الصلاة والدعاء والذكر عند رؤية خسوف القمر، ​اقتداءً بالنبي المصطفى- صلى الله عليه وسلم - القائل : "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم".