سلطان بروناي دار السلام يصل الرياض للمشاركة في القمة بين "التعاون الخليجي" و"دول الآسيان"

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن، وسفير بروناي دار السلام لدى المملكة يوسف إسماعيل، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن منصور العتيبي ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.