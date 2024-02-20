لمحاربة السوق السوداء.. "العضيب" يطالب بربط تذاكر مباريات كرة القدم بتطبيق "توكلنا"

من أجل محاربة السوق السوداء لبيع تذاكر مباريات دوري "روشن"، يطالب الكاتب الصحفي عبدالحكيم العضيب بربط تذاكر المباريات بتطبيق يتضمن بطاقة الهوية والصور الشخصية والبيانات الأساسية للمشجع، كتطبيق "توكلنا"، وذلك حتى لا يستطيع الشخص حجز أكثر من تذكرة عن طريق التطبيق والعملية كلها إلكترونية.
وفي مقاله "القضاء على السوق السوداء" بصحيفة " الرياض"، يقول "العضيب": في كثير من مباريات المنافسات السعودية نشاهد عدد التذاكر المبيعة كبيرًا في الموقع الرسمي لبيع التذاكر، وربما في بعض المرات تكون جميع المربعات حسب تقسيم الموقع نفدت، وعندما يأتي وقت المباراة نشاهد أن عدد الحضور قد يكون أقل من نصف طاقة الملعب الاستيعابية، ويُحرَم الكثير من الجمهور من الحضور؛ بسبب أن هناك من تكون لديه عدة تذاكر يبيعها في "سوق سوداء" وبسعر يصل إلى الضعف، وفي بعض المباريات الحساسة أو النهائية يكون السعر أضعافًا كبيرة، فإلى متى هذا التلاعب؟ وليست المسألة أنها استغلال مادي، لكان ذلك ضرره أقل على المشجع الراغب بالحضور، ولكن المصيبة الأكبر بأن التذكرة الواحدة يبيعها هؤلاء على أكثر من شخص وبالقيمة نفسها، ومن يذهب للملعب أولاً يستطيع هو الدخول فقط ومن يأتي بعده يكون ضحية سوق سوداء بخسارة مالية وعدم تمكنه من الدخول ويحرج نفسه والمنظمين من أجل الدخول للملعب وحضور المباراة.
ويعلق "العضيب" قائلًا: هنا أقدم مقترحًا لخدمة وطني، فبعد التجربة التي شاهدناها في كأس العالم الماضية 2022 وكأس آسيا المقامين في قطر بتحجيم السوق السوداء بنسبة كبيرة بربط التذكرة عبر تطبيق عن طريق رقم الجواز للقادمين من خارج قطر والصورة الشخصية والبيانات الأساسية للمشجع، ولا يستطيع الشخص حجز أكثر من تذكرة عن طريق التطبيق والعملية كلها إلكترونية، ولا يتم تفعيل التذكرة إلا قبل بداية المباراة بساعات قليلة، وكذلك تجربة تطبيق "وي بوك" الذي فعّلته هيئة الترفيه للفعاليات التابعة لها، فلو أقر العمل بتطبيق خاص نكون قد حجّمنا بنسبة كبيرة وحددنا من عمل السوق السوداء، وبهذا كل من يمتلك تذكرة إلكترونية تكون مربوطة في جهازه والتطبيق المربوط في بياناته وهويته الوطنية أو بديلها لغير السعوديين، وأيضاً لمن يريد شراء تذكرة لأفراد عائلته تكون مربوطة بالتطبيق، ويستفاد من تطبيقنا الوطني الذي أبهر العالم "توكلنا".
وينهي "العضيب" قائلًا: فلو تم التنسيق بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي وشركة "سدايا" لربط التذاكر عبر "توكلنا" والاستفادة من مزاياه على سبيل المثال لا الحصر عدم تصوير الشاشة ونقل الكود عبر الأجهزة وتداولها في السوق السوداء، ولا يستطيع أحد غير صاحب الهوية استخدام التذكرة، وبذلك يتم الحد وإيقاف هذه الظاهرة العالمية ويتم القضاء على السوق السوداء داخل المناسبات السعودية بشكل جذري، ونكون قدمنا خدمة للعالم بنقل التجربة السعودية في حال تطبيقها والقضاء على خطر مافيا بيع التذاكر لجميع المناسبات الرياضية وغيرها من المناسبات التي تستوجب شراء تذاكر من قبل الجمهور.