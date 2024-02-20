لمحاربة السوق السوداء.. "العضيب" يطالب بربط تذاكر مباريات كرة القدم بتطبيق "توكلنا"

وفي مقاله "القضاء على السوق السوداء" بصحيفة " الرياض"، يقول "العضيب": في كثير من مباريات المنافسات السعودية نشاهد عدد التذاكر المبيعة كبيرًا في الموقع الرسمي لبيع التذاكر، وربما في بعض المرات تكون جميع المربعات حسب تقسيم الموقع نفدت، وعندما يأتي وقت المباراة نشاهد أن عدد الحضور قد يكون أقل من نصف طاقة الملعب الاستيعابية، ويُحرَم الكثير من الجمهور من الحضور؛ بسبب أن هناك من تكون لديه عدة تذاكر يبيعها في "سوق سوداء" وبسعر يصل إلى الضعف، وفي بعض المباريات الحساسة أو النهائية يكون السعر أضعافًا كبيرة، فإلى متى هذا التلاعب؟ وليست المسألة أنها استغلال مادي، لكان ذلك ضرره أقل على المشجع الراغب بالحضور، ولكن المصيبة الأكبر بأن التذكرة الواحدة يبيعها هؤلاء على أكثر من شخص وبالقيمة نفسها، ومن يذهب للملعب أولاً يستطيع هو الدخول فقط ومن يأتي بعده يكون ضحية سوق سوداء بخسارة مالية وعدم تمكنه من الدخول ويحرج نفسه والمنظمين من أجل الدخول للملعب وحضور المباراة.