تركي العجمي: توطين الصناعات الدفاعية ركيزة لتعزيز الاقتصاد والأمن الوطني

واضاف أن تعزيز بناء الشراكات يساهم بين الشركات المحلية والأجنبية، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المورّدين والمصنّعين في المملكة، إذ بحسب أحدث البيانات، ارتفع عدد المنشآت العسكرية المرخصة في المملكة من 5 منشآت فقط في عام 2019 إلى 296 منشأة بحلول الربع الثالث من 2024، وما إعلان الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن جوائز التميز لتسع شركات محلية عاملة في مجال الصناعات الدفاعية قبل أيام منّا ببعيد، وقد كشفت أيضًا الإحصائيات الحكومية عن مساهمة القطاع في التوظيف بنسبة 0.423 في المائة حتى الآن.