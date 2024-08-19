توقيع مذكرة تعاون بين جامعة الملك خالد ونادي الإبل لتعزيز الإرث الثقافي والحضاري

وقّعت جامعة الملك خالد، اليوم، مذكرة تعاون مع نادي الإبل السعودي؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات تعزيز الإرث الثقافي والحضاري للإبل.
وقع الاتفاقية من جانب الجامعة رئيسها المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، فيما مثل نادي الإبل رئيسه التنفيذي الدكتور باتل بن خالد العنزي.
وأكد رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أن المذكرة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز التعاون الإيجابي مع مختلف المؤسسات الوطنية لتحقيق التكامل، وتطوير البرامج والأنشطة التي تخدم تنمية الإنسان في منطقة عسير والمملكة عمومًا.
كما أكد أن الجامعة تسعى من خلال هذه الاتفاقية التي تأتي تزامنًا مع عام الإبل 2024 إلى دعم جهود البحث العلمي، والتدريب المهني المتعلق بالإبل، وتعزيز دورها الثقافي في المجتمع.
من جانبه، أعرب الدكتور باتل بن خالد العنزي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، مشيرًا إلى أن نادي الإبل يولي أهمية كبيرة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتعزيز موروث الإبل الثقافي، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل العاملين والمهتمين بالإبل، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات وأبحاث علمية تسهم في الحفاظ على هذا الإرث المهم.
وتعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين جامعة الملك خالد ونادي الإبل، حيث ستسهم في تطوير برامج أكاديمية وبحثية متخصصة تسعى إلى تحقيق الفائدة المتبادلة، وتقديم خدمات نوعية تسهم في الحفاظ على موروث الإبل الثقافي وتعزيزه في المجتمع.
يُذكر أن "نادي الإبل السعودي" تأسس بهدف الحفاظ على إرث الإبل، وتعزيز مكانتها في الثقافة السعودية، من خلال تنظيم مهرجانات وفعاليات توعوية وثقافية، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات الأكاديمية المتعلقة بالإبل.