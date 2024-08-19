توقيع مذكرة تعاون بين جامعة الملك خالد ونادي الإبل لتعزيز الإرث الثقافي والحضاري

من جانبه، أعرب الدكتور باتل بن خالد العنزي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، مشيرًا إلى أن نادي الإبل يولي أهمية كبيرة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتعزيز موروث الإبل الثقافي، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل العاملين والمهتمين بالإبل، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات وأبحاث علمية تسهم في الحفاظ على هذا الإرث المهم.