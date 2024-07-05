"سنوات من النسيان" طريق العارضة - مسلة خارج حسابات البلدية

وأشاروا إلى أن الطريق الذي يتبع البلدية لم تتم صيانته وأصبح منسياً، موضحين أنه أرهقهم بسبب الأعطال المتكررة التي يتسبب فيها لمركباتهم نتيجة لانتشار الحفر، وتحول أجزاء منه إلى خرسانة، لافتين إلى أن المعاناة تزداد مع هطول الأمطار.