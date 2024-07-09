8 ملايين م2.. "أمانة الطائف" تعزز جهودها في زيادة المسطحات الخضراء لتحقيق الاستدامة البيئية

ارتفعت مساحة المسطحات الخضراء بمحافظة الطائف إلى 8 ملايين م2 خلال العام الحالي.
وبذلت أمانة الطائف جهودًا متواصلة لتعزيز التشجير من خلال زراعة آلاف الأشجار، وأشركت متطوعين ومتطوعات وطلاب المدارس، والجمعيات غير الربحية في المبادرات الخضراء لتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، وتعزيز المشاركة المجتمعية لزراعة الأشجار، وتكثيف الجهود في الحدائق والمتنزهات والطرق الرئيسية والميادين، وتشجيع المدارس على المشاركة في أعمال التشجير، وتوزيع الشتلات على الأهالي بالمجان.
وأوضحت أمانة الطائف أن المدينة تشهد مرحلة جديدة من التخضير للتماشي مع الرؤية التطويرية الشاملة، ودعم أهداف "مبادرة السعودية الخضراء"، وترسيخ التوجه لمواجهة التحديات البيئية، وتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري، وزيادة مساحة الغطاء النباتي لتقليل تأثيرات انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي.
وتأتي أعمال التشجير ضمن مشاريع أنسنة المدينة، التي من أهدافها زيادة الغطاء النباتي، ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء؛ إذ تعد الأمانة الاستثمار في الحدائق والتدخلات الحضرية محورًا رئيسيًّا للرفاهية العامة وتعزيز التواصل المجتمعي والنشاط البدني، وإيجاد فرص لتجمعات أكثر حيوية ومجتمعات أكثر ازدهارًا، ويساهم في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية.
ولتحقيق الغايات والمستهدفات البلدية تم تنفيذ مشروع البيوت المحمية و"البذارة الزراعية"، الذي يستهدف مضاعفة الإنتاج السنوي لمشتل الأمانة من الشتلات الزراعية المختلفة التي تناسب بيئة المكان، وتدعم برامج ومبادرات التشجير الجارية، وتوفر المزيد من الأشجار المحلية التي ستوفر غطاء نباتيًّا كثيفًا في المحافظة.
واستفادت الأمانة من خصوبة تربة الطائف ومناخها المعتدل في نجاح خطط الزراعة المكثفة للأشجار خلال الفترة الماضية.