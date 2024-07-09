8 ملايين م2.. "أمانة الطائف" تعزز جهودها في زيادة المسطحات الخضراء لتحقيق الاستدامة البيئية

وبذلت أمانة الطائف جهودًا متواصلة لتعزيز التشجير من خلال زراعة آلاف الأشجار، وأشركت متطوعين ومتطوعات وطلاب المدارس، والجمعيات غير الربحية في المبادرات الخضراء لتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، وتعزيز المشاركة المجتمعية لزراعة الأشجار، وتكثيف الجهود في الحدائق والمتنزهات والطرق الرئيسية والميادين، وتشجيع المدارس على المشاركة في أعمال التشجير، وتوزيع الشتلات على الأهالي بالمجان.