بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في متنزهات المدينة المنورة

ودعا المركز الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار إلى تقديم الطلبات إلكترونيًّا، مع استيفاء البيانات المطلوبة، التي تشمل: (كتابة الاسم، والرقم، واسم المؤسسة، ونوع النشاط المراد إقامته، والمتنزه المطلوب)، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني (Invest@ncvc.gov.sa).