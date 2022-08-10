انخفاض لافت في أسعار العقارات بمخطط الخير في الرياض

وانخفض المعدل اليومي لعدد الصفقات العقارية في ‎مخطط الخير في الرياض، من معدل 32 صفقة يومياً في يناير 2022، إلى معدل 7 صفقات يومياً في أغسطس 2022، علماً بأنه سجّل ‏انخفاضاً كذلك من معدل 24 صفقة يومياً في أغسطس 2021 إلى معدل 7 صفقات يومياً في أغسطس 2022.