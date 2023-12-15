"السديس" يُهنِّئ الأمير سعود بن مشعل على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير مكة

‏وأكد السديس حرص رئاسة الشؤون الدينية على تعزيز التعاون وتعميق التناغم والتكامل مع إمارة مكة المكرمة في كل ما يتعلق بخدمة قاصدي المسجد الحرام دينيًّا، وإثراء تجربتهم إيمانيًّا، وإبراز قيم الوسطية والاعتدال، وأصالة الإسلام وسماحته؛ لإيصال رسالة المسجد الحرام الدينية عالميًّا وفق التوجيهات المسددة للقيادة الحكيمة -رعاها الله-.