"السديس" يُهنِّئ الأمير سعود بن مشعل على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير مكة

رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، التهنئة للأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة.
ودعا الشيخ السديس اللهَ أن يمد الأمير سعود بن مشعل بالعون والتوفيق والسداد في مهمته الجديدة، وتقديم ما يرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتحقيق آمال وطموحات أهالي منطقة مكة المكرمة، وقاصدي المسجد الحرام.
وأكد السديس حرص رئاسة الشؤون الدينية على تعزيز التعاون وتعميق التناغم والتكامل مع إمارة مكة المكرمة في كل ما يتعلق بخدمة قاصدي المسجد الحرام دينيًّا، وإثراء تجربتهم إيمانيًّا، وإبراز قيم الوسطية والاعتدال، وأصالة الإسلام وسماحته؛ لإيصال رسالة المسجد الحرام الدينية عالميًّا وفق التوجيهات المسددة للقيادة الحكيمة -رعاها الله-.