بدعم مركز الملك سلمان.. بدء تركيب أنظمة شمسية لمحطات تحلية مياه غزة وتحسين الوصول للشرب

في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة، باشرت الفرق الفنية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في قطاع غزة، أعمال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في محطات تحلية المياه.
ويأتي ذلك ضمن مشروع "الوصول إلى مياه الشرب من خلال إنشاء أربع محطات تحلية في محافظتي خانيونس والوسطى"، والممول من مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف توفير مياه شرب آمنة ونظيفة لسكان القطاع، لا سيما في مخيمات النزوح والمناطق التي تعاني من الانقطاع.
وأوضح المركز أن اختيار المواقع الأربعة جرى وفق معايير دقيقة تراعي الكثافة السكانية، لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من السكان.
كما أشار إلى أن الاعتماد على أنظمة الطاقة الشمسية يهدف لضمان استدامة تشغيل المحطات وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، التي تشهد انقطاعات متكررة نتيجة الحصار وإغلاق المعابر.
ويُعد المشروع جزءًا من سلسلة مشاريع تنموية ينفذها المركز في غزة لتحسين الوضع الإنساني والمعيشي، خصوصًا في قطاعات المياه والصحة والإيواء.