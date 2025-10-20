بدعم مركز الملك سلمان.. بدء تركيب أنظمة شمسية لمحطات تحلية مياه غزة وتحسين الوصول للشرب

ويأتي ذلك ضمن مشروع "الوصول إلى مياه الشرب من خلال إنشاء أربع محطات تحلية في محافظتي خانيونس والوسطى"، والممول من مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف توفير مياه شرب آمنة ونظيفة لسكان القطاع، لا سيما في مخيمات النزوح والمناطق التي تعاني من الانقطاع.