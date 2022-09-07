صندوق التنمية الوطني يعتمد برنامجًا لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بمبلغ 300 مليون ريال

وقال محافظ صندوق التنمية الوطني الأستاذ ستيفن جروف أن اعتماد هذا البرنامج يأتي كمرحلة أولى ضمن مجموعة من المبادرات التي يعمل عليها الصندوق لتنمية وتمكين قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية لتعزيز دوره في الأثر الاقتصادي للمملكة وتنويع الاقتصاد للقطاع غير النفطي، بالإضافة إلى تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص نوعية جديدة، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي، وأكَّد "جروف" أنه سيتم الإعلان عن المنتجات والحلول التمويلية التي يطورها البرنامج بالتعاون مع الشركاء بنهاية العام الجاري 2022.