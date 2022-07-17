تحديد الجدول الزمني وآلية القبول الموحد في الجامعات الحكومية للطلاب والطالبات بالرياض

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض، أما الطالبات: جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية.