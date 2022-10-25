"المسند": كسوف الشمس سيبدأ بالقريات والطائف.. وهنا آخر مواضعه

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن #الكسوف_الجزئي_للشمس في المملكة يبدأ بالقريات وطريف عند الساعة 01:02 ظهراً، ثم يبدأ ظل القمر يزحف ناحية الجنوب والجنوب الشرقي، وبعد 49 دقيقة يصل إلى مدينة جيزان وجزر فرسان.
وأضاف المسند؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، أن آخر موضع يصل إليه الكسوف هو الوديعة عند الساعة 01:55م.
وأوضح أن الكسوف القادم للشمس سيكون في عام 2027، وسيكون مميزاً ونادراً جداً، حيث ستظهر النجوم ظهراً في أجزاءٍ من غرب وجنوب غرب السعودية.