"المسند": كسوف الشمس سيبدأ بالقريات والطائف.. وهنا آخر مواضعه

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن #الكسوف_الجزئي_للشمس في المملكة يبدأ بالقريات وطريف عند الساعة 01:02 ظهراً، ثم يبدأ ظل القمر يزحف ناحية الجنوب والجنوب الشرقي، وبعد 49 دقيقة يصل إلى مدينة جيزان وجزر فرسان.