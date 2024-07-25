"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والشمالية وعسير وجازان والباحة والجوف.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الجوف أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، والسليل ووادي الدواسر وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل أضم وبني يزيد وميسان والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على الطائف، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وأمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأتربة مثارة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الدرب وبيش، وأمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأتربة مثارة على الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان، ورياح شديدة على فرسان وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 مئوية، وتشمل الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.