"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الدرب وبيش، وأمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأتربة مثارة على الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان، ورياح شديدة على فرسان وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.