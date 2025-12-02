نائب وزير الصناعة يستعرض رؤية المملكة للتحول الصناعي في معرض السعودية 2025

وأوضح أن التحول الصناعي يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، مشيرًا إلى أن المملكة تتعامل معه بوصفه مشروعًا وطنيًا متكاملاً يستند إلى التخطيط، والاستثمار في المعرفة، والتشريعات، والبنية التحتية، إلى جانب إعادة تنظيم المنظومة الصناعية لرفع الإنتاجية وجاهزية القطاع للتقنيات الحديثة.

وأضاف أن تمكين المصانع من تبني الحلول الرقمية المتقدمة يعد محورًا رئيسًا في سياسات التحول، وأن الوزارة تنتقل من مرحلة التحفيز إلى التمكين، من خلال تطوير نماذج تشغيل جديدة، وتحسين كفاءة مقدمي الخدمات الصناعية، وتهيئة بيئة أكثر شفافية للإجراءات.