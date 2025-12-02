نائب وزير الصناعة يستعرض رؤية المملكة للتحول الصناعي في معرض السعودية 2025

شارك معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، في جلسة حوارية ضمن أعمال معرض التحول الصناعي في السعودية 2025، ناقشت مسيرة المملكة في التحول الصناعي، ودور السياسات الحكومية في تمكين التصنيع المتقدم وتعزيز البيئة الاستثمارية.
واستعرض ابن سلمة خلال الجلسة جهود المملكة في بناء منظومة صناعية متقدمة تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أهمية الشراكات الدولية في نقل المعرفة، وتوطين التقنيات، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. كما تطرّق إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، والتي تشكل مستقبل الصناعة في المملكة، وتمهد للتحول نحو التصنيع الذكي.
وأوضح أن التحول الصناعي يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، مشيرًا إلى أن المملكة تتعامل معه بوصفه مشروعًا وطنيًا متكاملاً يستند إلى التخطيط، والاستثمار في المعرفة، والتشريعات، والبنية التحتية، إلى جانب إعادة تنظيم المنظومة الصناعية لرفع الإنتاجية وجاهزية القطاع للتقنيات الحديثة.
وأضاف أن تمكين المصانع من تبني الحلول الرقمية المتقدمة يعد محورًا رئيسًا في سياسات التحول، وأن الوزارة تنتقل من مرحلة التحفيز إلى التمكين، من خلال تطوير نماذج تشغيل جديدة، وتحسين كفاءة مقدمي الخدمات الصناعية، وتهيئة بيئة أكثر شفافية للإجراءات.
كما أكد ابن سلمة اهتمام المملكة بقياس الأثر الاقتصادي لمبادرات التحول، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديثات تشريعية لتسريع انتقال القطاع الصناعي نحو مزيد من التقدّم والاستدامة.
وشارك في الجلسة عددٌ من قادة الصناعة والتقنية العالميين، من أبرزهم: الدكتور كلاوس كلاينفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيوم، والدكتور هيونغ-هوان جو، وزير التجارة والصناعة والطاقة السابق في كوريا الجنوبية، وكيرياكوس تريانتا فيلليس، رئيس النمو والإستراتيجية في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذين أشادوا بجهود المملكة في بناء منظومة صناعية قائمة على الذكاء الاصطناعي والمصانع الذكية وتكامل سلاسل الإمداد.
ويأتي تنظيم الجلسة ضمن أعمال معرض التحول الصناعي في السعودية 2025، الذي يسلط الضوء على أحدث التوجهات العالمية في الصناعات المتقدمة، ويؤكد ريادة المملكة في تبنّي التحول الصناعي على المستوى العالمي.