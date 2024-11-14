ثقة" تحصد جائزتين في منتدى تجربة العميل لعام 2024

بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على جائزة أفضل تجربة رقمية للعملاء تقديرًا لجهودها في تقديم حلول رقمية متطورة تُسهم في تحسين رحلة العملاء عبر المنصات الإلكترونية، وقد أثبتت "ثقة" ريادتها في هذا المجال من خلال تبسيط واجهات الاستخدام، وتوفير دعم فني متكامل، مما يسهم في تسهيل وصول العملاء إلى الخدمات التي يحتاجونها بسرعة وكفاءة، وتعكس هذه الجائزة التزام "ثقة" بتبني أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة عملاء سلسة وشاملة.