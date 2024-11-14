ثقة" تحصد جائزتين في منتدى تجربة العميل لعام 2024

أعلنت شركة "ثقة" بفخر عن فوزها بجائزتين ضمن فعاليات منتدى تجربة العميل لعام 2024، وهو الحدث الأبرز في مجال تكريم الشركات التي تحقق التميز في تقديم تجارب عملاء استثنائية، وتأتي هذه الجوائز تأكيدًا على جهود "ثقة" المستمرة في تبني أفضل الممارسات في تحسين تجربة العملاء وتعزيز التحول الرقمي.
فازت "ثقة" بجائزة أفضل استراتيجية لتجربة العميل بفضل نهجها المبتكر الذي يركز على تعزيز رضا العملاء بشكل مستدام، وعملت الشركة على تطوير استراتيجيات شاملة تركز على فهم احتياجات العملاء وتحليل تجربتهم بشكل دقيق، من خلال تبني نهج يعتمد على البيانات والاستماع الفعّال لآراء العملاء، ونجحت "ثقة" في تقديم حلول مخصصة تلبي تطلعاتهم وتعزز ولاءهم على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على جائزة أفضل تجربة رقمية للعملاء تقديرًا لجهودها في تقديم حلول رقمية متطورة تُسهم في تحسين رحلة العملاء عبر المنصات الإلكترونية، وقد أثبتت "ثقة" ريادتها في هذا المجال من خلال تبسيط واجهات الاستخدام، وتوفير دعم فني متكامل، مما يسهم في تسهيل وصول العملاء إلى الخدمات التي يحتاجونها بسرعة وكفاءة، وتعكس هذه الجائزة التزام "ثقة" بتبني أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة عملاء سلسة وشاملة.
ويعد هذا التكريم دليلاً على مكانة "ثقة" كشريك موثوق للقطاعين الحكومي والخاص، ومساهمتها في دعم التحول الرقمي داخل المملكة العربية السعودية. وتطمح الشركة إلى الاستمرار في تقديم حلول ذكية تلبي احتياجات عملائها بكفاءة وفعالية، مما يعزز موقعها كقائد في مجال التقنية والابتكار.