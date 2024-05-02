العدو الحقيقي لإضاءة النجوم.. "الزعاق": "الشمس" أول ساعة كونية عرفها الإنسان

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن الوقت لا يمكن رؤيته؛ لكن يمكن تحسسه بحركة الأجرام السماوية الشمس نهارًا والنجوم ليلًا.
وكشف الزعاق عن أن أول ساعة كونية عرفها الإنسان هي الشمس؛ حيث يبدأ اليوم من شروقها وينتهي مع شروقها في اليوم التالي.
وتابع: مع وجود الشمس نهارًا تنتعش الخليقة، ومع غيابها تسكن الخليقة، {وجعلنا الليل لباسًا وجعلنا النهار معاشًا}.
ولفت في فيديو على حسابه في "إكس" إلى أن الشمس سراجٌ بإضاءتها ووهّاجة بقوتها؛ موضحًا أن النجوم لا تختفي من السماء بالنهار؛ بينما تحجبها قوة ضوء الشمس، فالعدو الحقيقي لإضاءة النجوم هي الشمس.