العدو الحقيقي لإضاءة النجوم.. "الزعاق": "الشمس" أول ساعة كونية عرفها الإنسان

ولفت في فيديو على حسابه في "إكس" إلى أن الشمس سراجٌ بإضاءتها ووهّاجة بقوتها؛ موضحًا أن النجوم لا تختفي من السماء بالنهار؛ بينما تحجبها قوة ضوء الشمس، فالعدو الحقيقي لإضاءة النجوم هي الشمس.