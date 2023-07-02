ليس مَن رأى كمَن سمع.. "المسند": عبور بحور الرمال بالمملكة قد يعني الموت!

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن رمال الربع الخالي متصلة، ووعرة، وعظيمة، ومخيفة، وخطرة -وليس مَن رأى كمَن سمع- فلا تكاد تجد في هذه المساحة الشاسعة من الرمال مدينة أو قرية في وسطها، بل لا وادي يُذكر.