إطلاق أول منظومة لإصلاح مركبات عملاء التأمين ضد الغير المتضررة من الحوادث المرورية

أطلقت شركة نجم لخدمات التأمين منظومة شبكة نجم لإصلاح المركبات "أسهل" لمتضرري الحوادث المرورية من عملاء التأمين ضد الغير، وهي أول مبادرة من نوعها في قطاع التأمين السعودي، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال ضمان سلامة المركبات على الطرق، وتخفيف العبء عن متضرري الحوادث من عملاء التأمين ضد الغير بإصلاح مركباتهم لدى وكالات ومراكز إصلاح معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (المواصفات السعودية)، وتقديم خدمة إصلاح سريعة وذات جودة عالية وفقاً لأعلى معايير السلامة.
توفر هذه المنظومة دعماً مهماً لأصحاب المركبات المشتركة في الحوادث بإصلاح مركباتهم بدلاً عن التعويض النقدي، الأمر الذي يضمن تسهيل رحلة العميل بعد الحادث، وتوفير الجهد المبذول لتقديم ومتابعة إجراءات المطالبة التأمينية وتقدير أضرار المركبة ومتابعة عملية الإصلاح.
ومن خلال هذه المنظومة، تقوم "نجم" بتقديم خدمة متكاملة وشاملة تبدأ في حال وقوع حادث مركبة لأحد عملاء التأمين ضد الغير، حيث تتواصل معه "نجم" عبر عدة قنوات للاطمئنان عليه ثم تشرح له خدمة أسهل لإصلاح المركبات، وفي حال الموافقة يتم سحب المركبة من موقع العميل، وتقدير أضرار المركبة في مركز تقييم الأضرار، ثم نقل المركبة إلى مركز الإصلاح، و تقديم مطالبة إلى شركة التأمين، وإصلاح المركبة ثم إرجاعها وتسليمها لموقع العميل بعد الإصلاح مع تقديم ضمان إصلاح، حيث تقدم نجم جميع هذه الخدمات مجاناً بدون تحميل أصحاب المركبات المتضررة أية أعباء مالية إضافية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة نجم محمد يحيى الشهري: لاشك أن خدمة "أسهل" من نجم تساهم في توفير حلول بديلة تضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من تعويض التأمين، وذلك بتقديم خدمة إصلاح مركبات عملاء التأمين ضد الغير المتضررة من الحوادث المرورية بجودة عالية تدعم السلامة وتحمي المجتمع، وتضبط تكاليف التأمين من خلال التكلفة الفعلية للإصلاح، كما تساهم في زيادة الاستثمار في قطاع إصلاح المركبات، وتقلل في الوقت نفسه من عمليات الاحتيال.
وأضاف الشهري: إن سعي شركة نجم لتوفير أفضل المعايير الخدمية لعملاء قطاع التأمين في المملكة يفرض علينا التزاماً بتفعيل حلول مبتكرة تساهم في تحسين تجربة عملاء التأمين وتلبية احتياجاتهم بأفضل طريقة ممكنة وفقاً لأفضل المعايير الدولية، فضلاً عن زيادة الوعي بأهمية التأمين وترسيخه كأحد أهم ركائز تحقيق السلامة المرورية وحماية حياة الأفراد، مشيراً في الوقت نفسه إلى تفاعل مزودي الخدمات مع هذه المبادرة بتوقيع اتفاقيات شراكة مع نجم لتكون طرفاً رئيساً لتقديم هذه الخدمة.
وتتميز خدمة "أسهل" بعدد من المزايا، أبرزها تقديم ضمان معتمد لإصلاح المركبة، وتوفير خدمة سحب المركبة وإرجاعها للعميل بعد الإصلاح عبر ناقل معتمد، و الإشراف على إصلاح المركبة من قبل مختصين، كما تتميز بإصلاح المركبة بأعلى معايير الجودة و السلامة، وتوفير قطع غيار أصلية ومعتمدة.
هذا، وقد عقدت شركة نجم اتفاقيات مع شركات التأمين ووكالات ومراكز إصلاح مصنفة من قبل المواصفات السعودية بهدف تفعيل تلك الخدمة، وتسهيل تقديمها من خلال كافة الأطراف المشتركة والتي تشمل أصحاب المركبات وشركات التأمين ومراكز الإصلاح. وقد حققت خدمة "أسهل" في فترتها التجريبية التي بدأت منذ أبريل 2023، نسبة نجاح فاقت التوقعات الأمر الذي يعكس الشفافية والموثوقية التي تتميز بها، وكذلك تفاعل أصحاب المركبات معها وإدراكهم لأهميتها في توفير الوقت والجهد وضمان جودة الإصلاح.
وتعد "نجم لخدمات التأمين" شركة مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة من الحلول والخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين والزائرين في 44 مدينة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة.