إطلاق أول منظومة لإصلاح مركبات عملاء التأمين ضد الغير المتضررة من الحوادث المرورية

ومن خلال هذه المنظومة، تقوم "نجم" بتقديم خدمة متكاملة وشاملة تبدأ في حال وقوع حادث مركبة لأحد عملاء التأمين ضد الغير، حيث تتواصل معه "نجم" عبر عدة قنوات للاطمئنان عليه ثم تشرح له خدمة أسهل لإصلاح المركبات، وفي حال الموافقة يتم سحب المركبة من موقع العميل، وتقدير أضرار المركبة في مركز تقييم الأضرار، ثم نقل المركبة إلى مركز الإصلاح، و تقديم مطالبة إلى شركة التأمين، وإصلاح المركبة ثم إرجاعها وتسليمها لموقع العميل بعد الإصلاح مع تقديم ضمان إصلاح، حيث تقدم نجم جميع هذه الخدمات مجاناً بدون تحميل أصحاب المركبات المتضررة أية أعباء مالية إضافية.