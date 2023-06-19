نظام المعاملات المدنية يوضح حق الارتفاق لمنفعة العقار والحقوق بين الأشخاص

وبينت المادة الثالثة بعد السبعمائة أن لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام، أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد، مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا، وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.