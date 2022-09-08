مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُجري عمليتين معقدتين لزراعة الكلى

وأضاف أن المريض الأول يبلغ من العمر 60 عامًا، يعاني من الإصابة بمرض السكر وارتفاع في ضغط الدم غير المنتظم منذ عام 2020م؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث تدهور عام في صحته، والمعاناة من الفشل الكلوي، والحاجة الماسة للخضوع لجلسات الغسيل الكلوي بصورة دورية؛ موضحًا أنه فور وصوله المستشفى تم إخضاعه لفحوصات تَطَابق الأنسجة وفصيلة الدم والأجسام المضادة، وقد حاول الابن التبرع بكليته لوالده؛ لكن أثبتت الفحوصات تكوّن أجسام مضادة في حال الزراعة.