الإعلان عن تمديد التسجيل في الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة

يأتي إطلاق الدفعة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة كامتداد لجهود الهيئة في تمكين خدمات جديدة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتحقيق المرونة وزيادة النضج التنظيمي، والتعاون بين الجهات الحكومية، مع الحفاظ على حماية المستخدمين، وذلك ضمن جهودها التي تقود إلى تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات؛ حيث مكنت الشركات المشاركة في الدفعة الأولى من تقديم منتجات ريادية ابتكارية في قطاعات مختلفة.