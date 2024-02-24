"بيت نصيف" في جدة التاريخية يلهم الأجيال بعراقة التراث في يوم التأسيس

شهد بيت نصيف، أحد معالم جدة التاريخية، إقبالاً كثيفًا من الزوار في يوم التأسيس، الذين توافدوا للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الهامة.
واستمتع الزوار بما يضمه البيت من معالم أثرية، مثل مجلس الملك عبدالعزيز، الذي اتخذه مقرًا لسكنه، وكان يستقبل فيه كبار ضيوف الدولة.
وتضمن برنامج الفعاليات في بيت نصيف معارض فنية وندوات ثقافية وورش عمل تفاعلية، عكست جميعها عراقة التراث السعودي وتنوعه كما تميزت الفعاليات بمشاركة طلبة الفنون من المعهد الملكي للفنون التقليدية، الذين شرحوا للزوار تقنيات الفنون التراثية والهندسة المعمارية في مباني جدة التاريخية، ونقلوا لهم شغفهم بالحفاظ على هذا الإرث العريق.
ويعد "بيت نصيف" من أهم المعالم التاريخية في جدة، حيث تم بناؤه عام 1289هـ، ويمثل نموذجًا رائعًا للعمارة الحجازية التقليدية.
وتُعد فعاليات يوم التأسيس في جدة التاريخية فرصة رائعة للتعرف على تاريخ المملكة وثقافتها، وتعزيز روح الوطنية والانتماء لدى أفراد المجتمع.