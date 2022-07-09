1114 صراف آلي.. 85 فرعًا بنكيًّا يخدم الحجاج بالمشاعر ومكة والمدينة

بلغ عدد فروع المصارف والبنوك السعودية العاملة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، 85 فرعًا تقدم خدماتها للحجاج.
ووفق أرقام البنك المركزي السعودي التي حصلت عليها "سبق"، فقد بلغ إجمالي أجهزة الصراف الآلي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة 1114 صراف آلي.
وتعمل البنوك والمصارف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، على تأمين النقد الكافي يوميًّا لتلبية احتياجات الحجاج من ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وقيامها بالتغذية الدورية لأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في كل المناطق والمدن والمحافظات.