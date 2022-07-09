1114 صراف آلي.. 85 فرعًا بنكيًّا يخدم الحجاج بالمشاعر ومكة والمدينة

وتعمل البنوك والمصارف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، على تأمين النقد الكافي يوميًّا لتلبية احتياجات الحجاج من ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وقيامها بالتغذية الدورية لأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في كل المناطق والمدن والمحافظات.