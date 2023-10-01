"اعتدال" و"تليجرام" يزيلان أكثر من 10 ملايين محتوى ويغلقان 2069 قناة متطرفة

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي الأكثر نشاطًا من بين التنظيمات الثلاثة المرصودة بنشره 1.344.482 مليون محتوى متطرف في يوم واحد، وذلك يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023م، فيما سجّل تنظيم "القاعدة" الإرهابي أعلى عدد في إنشاء 43 قناة في يوم واحد، وكان ذلك في 16 أغسطس 2023م.