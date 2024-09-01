"أبشر": نقل ملكية السلاح عبر المنصة ودون الحاجة لزيارة مقار الأمن العام

أوضحت منصة "أبشر"، اليوم أنه بالإمكان نقل ملكية السلاح إلكترونيًا وبسهولة من خلالها، دون الحاجة لزيارة مقار الأمن العام.
ونشرت، عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، "إنفوجرافيك" يوضح أن خدمة نقل ملكية السلاح، تُمكن المواطن "البائع والمشتري" من نقل ملكية السلاح إلكترونيًا عبر منصة "أبشر"، دون الحاجة لمراجعة مقار الأمن العام.
وأوضحت أن طريقة تنفيذ الخدمة عبر الخطوات التالية: الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي، اختيار الأمن العام ثم إدارة السلاح، تحديد نوع السلاح واختيار نقل ملكية السلاح، وأخيرًا إتمام دفع الرسوم.