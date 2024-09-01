"أبشر": نقل ملكية السلاح عبر المنصة ودون الحاجة لزيارة مقار الأمن العام

ونشرت، عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، "إنفوجرافيك" يوضح أن خدمة نقل ملكية السلاح، تُمكن المواطن "البائع والمشتري" من نقل ملكية السلاح إلكترونيًا عبر منصة "أبشر"، دون الحاجة لمراجعة مقار الأمن العام.