"سلامة النقل" يحقق في حادث انقلاب أودى بحياة 5 معلمات بجازان

في إطار دوره الرقابي والوقائي، أعلن المركز الوطني لسلامة النقل عن فتح تحقيق في حادثة انقلاب مركبة وقعت يوم الإثنين 15 سبتمبر 2025م، على طريق عثوان في منطقة جازان، وأسفرت عن وفاة خمس معلمات وإصابة شخصين آخرين.