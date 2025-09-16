"سلامة النقل" يحقق في حادث انقلاب أودى بحياة 5 معلمات بجازان

في إطار دوره الرقابي والوقائي، أعلن المركز الوطني لسلامة النقل عن فتح تحقيق في حادثة انقلاب مركبة وقعت يوم الإثنين 15 سبتمبر 2025م، على طريق عثوان في منطقة جازان، وأسفرت عن وفاة خمس معلمات وإصابة شخصين آخرين.
وأوضح المركز في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025م، أن فريق تحقيقات السلامة باشر موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وبدأ في مراجعة الملابسات والظروف المحيطة بالحادثة.
وأكد البيان أن التحقيق يجري بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إصدار توصيات فنية تسهم في تعزيز مستويات السلامة والحد من الحوادث المماثلة مستقبلًا.